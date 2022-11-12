Kuzeyboru - Çukurova Bld. ADS: 3 - 0

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)SALON: Aksaray
HAKEMLER:İlhan Burhan, Zafer Özmen
KUZEYBORU Arelya Karasoy, Ezgi Bektaş, Correa Beatrız, Merve Atlıer, Polina, Mitchem (Dilek Kınık)
ÇUKUROVA BELEDIYESI ADANADEMİRSPOR: Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Hazal Selin, Bosetti (Pınar Atasever, Burcu Yonder, Dilara Sağbaş)
SETLER: 25-19, 27-25, 25-18
SÜRE:) 83 dakika (27, 33, 23)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4´üncü hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, Çukurova Belediye Adanademirspor´u 3-0 mağlup etti.
Maç sonunda açıklamalarda bulunan başantrenör Kamil Söz, "Müsabakayı stres altında oynadık. Ligde 3 güçlü takım ile oynadığımız için ister istemez takımımızda psikolojik yorgunluk oldu. Sahamızda iyi bir takımla oynadık. Maçı kazanan oyuncularımı tebrik ediyorum. Ligde ilk galibiyetimizi aldık. Bundan sonra daha iyi başarılara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-11-12 18:55:00
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