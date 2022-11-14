Para badminton dünya ikincisi Halime Yıldız: Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istiyorum



Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Para Badminton Milli Takım oyuncusu Halime Yıldız, "2024 yılında Paris Olimpiyatları'nda hedefimiz ise ülkemize altın madalya kazandırmak. Şampiyonadan gelir gelmez 2 gün arayla tekrar antrenmanlara başladık. Yoğun bir tempoyla çalışıyoruz" dedi.

Tokyo'da 1-6 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen dünya şampiyonası SL-3 kadınlar kategorisinde dünya ikincisi olan Para Badminton Milli Takım oyuncusu Halime Yıldız, Aksaray'a döndü. Aksaray Spor İl Müdürlüğü'nde spor uzmanı olarak görev alan Halime Yıldız, ''Şampiyonaya SL-3 kadınlar kategorisinde tek kadınlar ile çift kadınlar kategorilerinde katıldım. Tek kadınlarda ilk maçımda Brezilya ile karışılaşıp kazandım. Avusturyalı sporcuyu yendim. Hindistanlı sporcuyu da yenerek finale kaldım. Ukraynalı sporcu Oksana ile finalde 3'üncü sette uzatmalarda maçı kaybettim ve müsabakada dünya 2'ncisi oldum. İlk üç maçta çok keyifli geçti. Final maçında ciddi derecede çok heyecan yaptım. Çünkü dünya şampiyonasında 1'inci çıkma şansınız var. Bunu düşünüyorsunuz. İstiklal Marşını okutup kürsüye çıkmayı düşünüyorken biraz kendimi kasmışım. Ondan kaynaklı 2'nci oldum. İkincilik kürsüsünde de İstiklal Marşımızı dalgalandırmak çok güzeldi" diye konuştu.

"PARİS OLİMPİYATLARI'NDA ÜLKEMİZE ALTIN MADALYA GETİRECEĞİM"

Halime Yıldız, "2019 yılında İsviçre'de dünya şampiyonluğunda 3'üncü oldum. 2022 Tokyo'da 2'nci oldum. Bu da benim kademeli olarak yükseldiğimi ve emin adımlarla ilerlediğimi gösteriyor. Aksaray'da çalıştığım arkadaşlarımın ile hocalarım sayesinde üstene koyarak zirveye doğru çıkıyoruz. 2024 yılında Paris Olimpiyatları'nda hedefimiz ise ülkemize altın madalya kazandırmak. Şampiyonadan gelir gelmez 2 gün arayla tekrar antrenmanlara başladık. Yoğun bir tempoyla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

HAVVA ALTINDAĞ: SON SETİ VEREREK DÜNYA İKİNCİSİ OLDUK

Halime Yıldız'ın antrenörü Havva Altındağ ise "Tokyo'da maçlarına başarılı başladı ve başarılı bitirdi. Final maçında ise Ukraynalı sporcuyla karşılaştı. Maçta güzel sayılar aldı, ama son sette artık heyecandan olsun seti vererek dünya ikincisi oldu. Bu da bizim için iyi bir hedefti ve bunu bekliyorduk. Bundan sonraki süreçte ise 2024 Paris Olimpiyatları var ve burada yarıştığı sporcularla orada tekrar karşılaşacak. Bu derecesi olimpiyatlarda nerede olabileceğimizi ve ülkemize altın madalya getirebileceğimizi gösterdi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Halime Yıldız'ın idmanından görüntüler

Badminton oynarken görüntüsü

Halime Yıldız'ın açıklamaları

Havva Altındağ'ın açıklamaları

-Genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-11-14 11:04:11



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