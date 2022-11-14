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Aksaray'da sahte diş hekimine gözaltı

DHA

Aksaray'da sahte diş hekimine gözaltı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´ın Güzelyurt ilçesinde hekim olmadığı halde klinik açıp hasta tedavi eden Tamer G. (45), jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt ilçesinde bir kişinin diploması olmadan diş hekimliği yaptığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma, Tamer G.'nin hekim olmadığı halde klinik açıp, hasta tedavi ettiğini saptadı. Ardından kliniğe operasyon düzenlendi. Operasyonda Tamer G. gözaltına alınırken, klinikte 68 tıbbi diş malzemesi, 44 ampul lokal anestezi ile 20 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-11-14 13:30:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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