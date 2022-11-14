Hurda topladığı çatıdan düşünce ayağı kırılıp, mahsur kaldı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'da atıl durumdaki iş yerinin çatısında hurda demir toplayan Sultan Ç. (15), dengesini kaybedince boşluktan asma kata düştü. Sol ayak bileği kırılıp mahsur kalan Sultan Ç., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Sanayi Mahallesi 2009 Sokak'ta meydana geldi. Esnafın taşınması sonrası atıl duruma gelen dükkanların bulunduğu yapının çatısında hurda demir toplayan Sultan Ç., dengesini kaybedip, boşluktan asma kata düştü. Sol ayak bileği kırılan Sultan Ç., düştüğü yerde mahsur kaldı. Sultan Ç.'nin yanındaki kadınlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, Sultan Ç.'yi kurtardı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Ç., tedavi altına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-11-14 15:13:09



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