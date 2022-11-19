Takip sırasında otomobil kaldırımda askıda kalınca, yaya olarak kaçtı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, takip sırasında girdiği çıkmaz sokakta otomobili kaldırımda asılı kalınca yaya olarak kaçtı. Yapılan incelemede, otomobilin çalıntı olduğu belirlendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri plakasız otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp yoluna devam edince polis ekipleri, telsiz anonsuyla şüphelinin gidebileceği bölgelere sevk edildi. Sürücü, 30 dakika süren takibin ardından çıkmaz sokağa girdi. Kaldırımı geçmek isteyen sürücü, otomobili askıda kalınca yaya olarak kaçtı.

Yapılan incelemede 42 JC 388 plakalı otomobilin 11 Kasım'da Topakkaya beldesinden Sümeyye B.'nin (35) evinin önünden çalındığını tespit etti. Araç, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sümeyye B.'ye teslim edildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-11-19 15:11:26



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