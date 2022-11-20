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Ağabeyinin gözü, annesinin eli ayağı oldu

DHA

Ağabeyinin gözü, annesinin eli ayağı oldu


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, görme engelli ağabeyi ile yatağa bağımlı annesine bakan Halime Acar (55), ailesinin hem gözü hem de eli ayağı oldu. Acar, "Mutlu bir hayatımız var. Evimizde annem ve ağabeyime çocuk gibi bakarak günlerim geçiyor" dedi.
Sağlık beldesinde oturan Halime Acar, annesi Hatice Acar'ın (93) 5 yıl önce beyin felci geçirmesi nedeniyle hem annesine hem de görme engelli ağabeyi Ramazan Çağlar'a (58) gönüllü bakmaya başladı. Çocuk yaşlarda geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle 2 gözünü kaybeden ağabeyine daha önce annesinin baktığını anlatan Acar, "Annem 5 yıl önce beyin felci geçirip, yatağa bağımlı kaldı. Eşim vefat ettikten sonra ben de annem ile ağabeyime bakmaya karar verdim. Onların duasını alıyorum ve babamın maaşıyla evi geçindiriyorum. Ağabeyime çok uzun yıllar boyunca annem baktı. Ondan sonra da ben geldim. Mutlu bir hayatımız var. Müstakil evimizde annem ve ağabeyime çocuk gibi bakarak günlerim geçiyor" dedi.
'KARDEŞİME NE KADAR DUA ETSEK AZ'
Gözlerinin tedavisi için birçok yol denediklerini fakat sonuç alamadıklarını kaydeden Ramazan Çağlar ise "Çiçek hastalığı sonrası 2 gözümü de kaybettim. Babam, tedavi olabilmem için beni birçok kez Ankara ve Adana'ya götürdü fakat bir sonuç alamadık. Babam, benim okumamı çok istedi. Ankara'ya gidip, engellilerin eğitim gördüğü bir okulda okumamı istedi. Küçük olduğum için kabul etmedim. 1 yıllık bir iş deneyimim oldu. Annem nereye gitsem benimle gelirdi. Ankara'da okumaya hep kendim gidip geldim. 23 yıl önce babam vefat etti. 5 yıl önce de annem felç geçirdi. Son 5 yıldır da bana ve anneme, kız kardeşim bakıyor. Kız kardeşime ne kadar dua etsek azdır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-11-20 12:06:06

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