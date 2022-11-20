Kuzeyboru - Sigorta Shop :3-1

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)SALON: Aksaray
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
KUZEYBORU :Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Sabriye Dikmen, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)
SİGORTA SHOP: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Burcu Şentürk, Ayça Cebioğlu)
SETLER: 27-25, 29-31, 25-21, 25-19
SÜRE: 132 dakika (32, 39, 32, 29)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6´ıncı hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti. Maç arasında Kuzeyboru takımı basın sorumlusu Onur Öztürk, kız arkadaşı Dilan Doğan´a sürpriz evlenme teklifi yaptı. Taraftarlar genç çifti alkışlayarak bu mutlu günde onları yalnız bırakmadı. DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-11-20 21:13:29
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