Kuzeyboru - Sigorta Shop :3-1

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)SALON: Aksaray

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

KUZEYBORU :Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Sabriye Dikmen, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)

SİGORTA SHOP: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Burcu Şentürk, Ayça Cebioğlu)

SETLER: 27-25, 29-31, 25-21, 25-19

SÜRE: 132 dakika (32, 39, 32, 29)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6´ıncı hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti. Maç arasında Kuzeyboru takımı basın sorumlusu Onur Öztürk, kız arkadaşı Dilan Doğan´a sürpriz evlenme teklifi yaptı. Taraftarlar genç çifti alkışlayarak bu mutlu günde onları yalnız bırakmadı. DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-11-20 21:13:29



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