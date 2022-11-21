Ev sahibi kiracı kavgasında, göğsüne gelecek kurşunu koluyla karşılamış



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da kiracı ile ev sahibi arasında aidat yüzünden çıkan kavgada kolundan vurulan ev sahibi Fevzi Akpınar´ın (30) ağabeyi İsmail Akpınar (37), "Tabancayı göğsüme doğrultulduğunu görünce kolumla kendimi korumaya aldım. Kurşun koluma girmese göğsüme girecekti" dedi. Akpınar´ı yaralayan Yaşar Öztorun ise tutuklandı.

Olay, 19 Kasım günü saat 19.00 sıralarında Hasas Mahallesi 6641 Sokak´ta, 4 katlı bir binanın 2´nci katında meydana geldi. Kısa süre önce kira zammı nedeniyle tartışan Fevzi Akpınar ile kiracısı Yunus Emre Öztorun (27) arasında bu kez de aidat yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu. Yunus Emre Öztorun ile kardeşi Yaşar Öztorun, Fevzi Akpınar ile babası Bayram Akpınar´ı darbetti. Yaşar Öztorun, Akpınar´ın ağabeyi İsmail Akpınar´ı da tabancayla sol kolundan vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaşar Öztorun, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztorun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖĞSÜNE GELECEK KURŞUNU KOLUYLA KARŞILAMIŞ

Tedavisi tamamlanan İsmail Akpınar ilk ifadesinde, "Kavgada tabancayı göğsüme doğrultulduğunu görünce kolumla kendimi korumaya aldım. Kurşun koluma girmese göğsüme girecekti. Kolumdan yaralanarak hayatta kaldım" dediği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-11-21 11:45:58



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