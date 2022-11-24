Tuz Gölü´nde sular azalınca, flamingolar sulak alanlara kanat çırptı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)TÜRKİYE'nin 2'nci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde, kuraklık nedeniyle suların azalmasıyla göçe hazırlanan flamingolar, Aksaray'ın en sulak alanlarından olan Mamasın Barajı'nı mesken tuttu.
Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarındaki, kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Göl, yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Göldeki kuraklık ve suların iyice azalması nedeniyle flamingolar yiyecek bulmak için Mamasın Barajı'na akın etti. O anlar, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi. Flamingoların fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen Ömer Yiğit, "Tuz Gölü'nün misafirlerinin Mamasın Barajı'na gelmesi bizleri sevindirdi. Flamingoları ürkütmeden çok güzel fotoğraf kareleri çektik. Bu yıl kuluçkadan çıkan yavruların da kanat çırpması görsel şölen oluşturdu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-11-24 10:46:47
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