Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü 

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da çalıştığı yapı malzemesi üreten fabrikada pres makinesine sıkışan İmdat Tosun (53), yaşamını yitirdi.

Organize sanayi bölgesinde yapı malzemesi üreten bir fabrikada bugün saat 08.00 sıralarında 3 çocuk babası İmdat Tosun pres makinesine sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçiler müdahale ederek Tosun´u sıkıştığı yerden çıkardı. Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Tosun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-11-28 12:48:57



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