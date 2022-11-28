Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü 

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da çalıştığı yapı malzemesi üreten fabrikada pres makinesine sıkışan İmdat Tosun (53), yaşamını yitirdi.
Organize sanayi bölgesinde yapı malzemesi üreten bir fabrikada bugün saat 08.00 sıralarında 3 çocuk babası İmdat Tosun pres makinesine sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçiler müdahale ederek Tosun´u sıkıştığı yerden çıkardı. Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Tosun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-11-28 12:48:57
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