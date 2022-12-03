15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldü (2)

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'NİŞANLIMI BAŞKASINA YAR ETMEM'

Aksaray´da kendisinden ayrılan nişanlısı Melike Arıbaş'ı, yakınlarının nişan töreninde başına tabancayla ateş ederek öldüren Muhammet Kılıç´ın olay anında tabancasının şarjörünü değiştirdiği, çevredekilerin de panikle kaçıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Melike Arıbaş ile Muhammet Kılıç'ın 1 yıl önce nişanlandığı, nişandan 3 ay sonra da ayrıldıkları belirtildi. Kılıç'ın polise verdiği ilk ifadede ise "Nişanlımın ailesi beni istemiyordu. Gözdağı vermek için ateş ettim. Nişanlımı başkasına yar etmem" dediği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2022-12-03 18:19:49



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