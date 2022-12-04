Eski nişanlısının öldürdüğü 15 yaşındaki Melike, toprağa verildi



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da eski nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından başından tabancayla vurularak öldürülen Melike Arıbaş (15) bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Saldırı da kızını korumak isterken başından yaralanan baba Doğanay Arıbaş da (42), tedavisinin ardından taburcu oldu. Dün ilk ifadesinde "Nişanlımı başkasına yar etmem" diyen Muhammet Kılıç, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi´nde meydana geldi. Cimeli köyünde oturan Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti. Arıbaş, bir süre sonra buraya gelen ayrıldığı nişanlısı bir markette çalışan aynı köy nüfusuna kayıtlı Muhammet Kılıç´ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş da başından yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan babakızdan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay yerinde yerde kanlar içinde yatan kızının başından ayrılmayan anne Asiye Arıbaş da, hastanede kızının öldüğünü öğrenince ''Ne olur Melike´mi verin bana. Onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim" diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

12 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Kaçarken çevredeki güvenlik kameralarının görüntülediği saldırgan Muhammet Kılıç da kısa sürede polis tarafından yakalandı. Kılıç'ın ilk önce 7 el ateş ettiği, tabancasındaki merminin bitmesi üzerine aracından ikinci şarjörü alıp, tekrar rastgele havaya ve çevreye ateş ettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 adet boş kovan ele geçirildi.

3 AY NİŞANLI KALMIŞLAR

Melike Arıbaş ile Muhammet Kılıç'ın 1 yıl önce nişanlandığı, 3 ay sonra da ayrıldıkları belirtildi. Muhammet Kılıç´ın ayrılmalarından sorumlu tuttuğu baba Doğanay Arıbaş ile daha önce kavga ettiği, babanın olay sonrası şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayetin ardından da Kılıç hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kızını kurtarmak isterken merminin başını sıyırıp geçmesi nedeniyle yaralanan Doğanay Arıbaş, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

MELİKE TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırı da yaşamını yitiren Melike Arıbaş'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün öğle saatlerinde Cimeli köyünde kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Gözaltına Kılıç'ın polise verdiği ilk ifadede ise "Nişanlımın ailesi beni istemiyordu. Gözdağı vermek için ateş ettim. Nişanlımı başkasına yar etmem" dedi. Pişman olduğunu söyleyen Kılıç'ın, Melike Arıbaş'ın babası Doğanay Arıbaş ile yaşadıkları kavganın ardından kendisini koruma amacıyla tabanca taşımaya başladığını söylediği öğrenildi. Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-12-04 15:25:30



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