Eski nişanlısının öldürdüğü Melike'nin babası: Beni vursun diye kızımın önünde durdum (2)



AKSARAY BAROSU, ÖLDÜRÜLEN MELİKE'NİN DAVASINI TAKİP EDECEK

Aksaray Barosu, Melike Arıbaş'ın, eski nişanlısı Muhammet Kılıç tarafından öldürülmesi olayının hukuki sürecinde davayı takip edecek. Baronun, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Aslıhan Girgin, ülke genelindeki kadına yönelik şiddete dikkat çekerek, 2022 yılı başından bugüne kadar 357 kadının katledildiğini söyledi. Melike'nin henüz 15 yaşında olduğunu hatırlatan Girgin, ''Çocuk gelinler, toplumumuzun acı ve yüz karası bir gerçeğidir. Bunun bir gerçek olarak karşımıza çıkması yüreğimizi sızlatmaktadır. Bir çocuk hakkı ihlali olan 18 yaş altında çocuk evlilikleri, Türkiye´de en önemli sorunlardan biridir. Erken yaşta evlendirmeler, özellikle kız çocuklarını mağdur etmektedir. Çocuk yaşta evlenen kız çocukları sağlık ve eğitim başta olmak üzere temel insan haklarından yoksun kalmaktadır. Melike Arıbaş´nın katledilmesinin derin üzüntüsünü yaşarken katleden zanlının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımız kamuoyuyla paylaşıyoruz" diye konuştu. (DHA )Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-12-05 17:51:08



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