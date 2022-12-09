Aksaray'da otomobil, sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı    

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Muhteber Nur Karsandı (22) yaralanırken, arkadaşı Ülger Yıldız (25) da hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Bahçesaray Mahallesi 5746 Sokak'ta meydana geldi. Muhteber Nur Karsandı yönetimindeki 68 AG 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sulama kanalına uçarak, ters döndü. Kazada sürücü Muhteber Nur Karsandı ve yanındaki arkadaşı Ülger Yıldız yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Karsandı ve Yıldız'ı araçtan çıkardı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Ülger Yıldız, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-12-09 17:41:50
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