Kuzeyboru - Nilüfer Belediye 0-3

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)SALON: Aksaray
HAKEMLER:Yasin Okumuş, Erhan Alparslan
KUZEYBORU:Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Rahimova, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)
NİLÜFER BELEDİYE :Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu)
SETLER: 23-25, 15-25, 23-25
SÜRE:83 dakika (29, 24, 30)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10´uncu hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, Nilüfer Belediye´ye 3-0 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-12-11 19:11:39
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