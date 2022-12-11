Kuzeyboru - Nilüfer Belediye 0-3

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)SALON: Aksaray

HAKEMLER:Yasin Okumuş, Erhan Alparslan

KUZEYBORU:Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Rahimova, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)

NİLÜFER BELEDİYE :Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu)

SETLER: 23-25, 15-25, 23-25

SÜRE:83 dakika (29, 24, 30)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10´uncu hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, Nilüfer Belediye´ye 3-0 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-12-11 19:11:39



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