'Eski nişanlısı bir kez tutuklansaydı, belki de Melike'yi öldürmeye cesaret edemeyecekti' 



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Melike Arıbaş'ın (15), eski nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından öldürülmesiyle ilgili davaya müdahil olmak isteyen Aksaray Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu´ndan avukat Aslıhan Girgin, ''Melike defalarca şikayet ettiğinde, bu fail bir kez tutuklanmış olsaydı ve yargılansaydı, belki de buna cesaret edemeyecekti'' dedi.

Olay, 3 Aralık günü saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi´nde meydana geldi. Çimeli köyünde oturan Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte konvoy eşliğinde düğünü yapılan bir yakınının kınasına gitti. Arıbaş, otomobilden indiği sırada kent merkezindeki bir markette çalışan aynı köy nüfusuna kayıtlı, 1 yıl önce 3 ay nişanlı kalıp ayrıldığı Muhammet Kılıç´ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlar, Melike Arıbaş ile onu korumak isteyen babası Doğan Arıbaş´a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve kızı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Başından yaralanan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Melike Arıbaş, gözyaşlarıyla Çimeli köyünde toprağa verilirken, babası ise tedavisi sonrası taburcu oldu.

Olayın ardından kaçan Muhammet Kılıç, polis tarafından yakalanıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MELİKE TEHTİD VE SANTAJA MARUZ KALMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, davaya müdahil olmak isteyen Aksaray Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu'ndan avukat Aslıhan Girgin, yaşananlara tepki gösterdi. Melike Arıbaş'ın, daha çocuk olmasına rağmen 14 yaşında polis ve adliye yüzü gördüğünü belirten Girgin, şunları söyledi:

''Melike, henüz 15 yaşındayken katledildi. Çilesi ise 14 yaşında başladı. Nişanı atıldıktan sonra, Muhammet Kılıç nedeniyle düzenli olarak karakolda bu olayın failinden şikayetçi olduğunu öğrendik. Muhammet Kılıç, olaydan önce birçok kez uzaklaştırma almış, olayın olduğu zaman ise mevcut olarak alınmış bir uzaklaştırma kararı maalesef yok. Çok küçük yaşta bir çocuktan bahsediyoruz. Bence işin önemli kısmı burası, uzaklaştırma kararı diyoruz. Fakat 15 yaşında katledildi.14 yaşındayken ise karakol, polis, adliye yüzü görmek zorunda bırakıldı. Belki de bu yönünü ele almak daha önemli. Hepimizin çocuğu, kardeşi var. Bu çocuğun yerinin adliye, karakol değil, eğitim yuvaları olması gerekiyor. Melike'nin okula gitmesi gerekiyordu. Biz şu anda Melike'nin iyi eğitiminden konuşmamız gerekirken, eski nişanlısı tarafından öldürülmesinden bahsediyoruz. Ben çocuk gelin demek istemiyorum. Çünkü çocuk ile gelini yan yana yakıştıramıyorum ama bizim toplumumuzun bir gerçeği çocuk gelinler.''

'BİR KEZ BİLE TUTUKLANMAMIŞ'

Girgin, saldırgan Muhammet Kılıç'ın Melike ve ailesine yönelik yaptığı tehdit, şantaj ve evlerine silahla ateş etme gibi olaylar nedeniyle bir kez bile tutuklanmadığını ifade ederek, ''Melike maalesef belki de devletten istediği desteği görmedi. Bugün 6284 sayılı yasa tam anlamıyla uygulanmış olsaydı belki de bunlar yaşanmazdı. Melike defalarca şikayet ettiğinde, belki bu fail bir kez tutuklanmış olsaydı ve yargılansaydı, belki de buna cesaret edemeyecekti'' diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-12-13 10:38:47



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