'Eski nişanlısı bir kez tutuklansaydı, belki de Melike'yi öldürmeye cesaret edemeyecekti' 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Eski nişanlısı bir kez tutuklansaydı, belki de Melike'yi öldürmeye cesaret edemeyecekti' 

DHA

'Eski nişanlısı bir kez tutuklansaydı, belki de Melike'yi öldürmeye cesaret edemeyecekti' 


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Melike Arıbaş'ın (15), eski nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından öldürülmesiyle ilgili davaya müdahil olmak isteyen Aksaray Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu´ndan avukat Aslıhan Girgin, ''Melike defalarca şikayet ettiğinde, bu fail bir kez tutuklanmış olsaydı ve yargılansaydı, belki de buna cesaret edemeyecekti'' dedi.
Olay, 3 Aralık günü saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi´nde meydana geldi. Çimeli köyünde oturan Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte konvoy eşliğinde düğünü yapılan bir yakınının kınasına gitti. Arıbaş, otomobilden indiği sırada kent merkezindeki bir markette çalışan aynı köy nüfusuna kayıtlı, 1 yıl önce 3 ay nişanlı kalıp ayrıldığı Muhammet Kılıç´ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlar, Melike Arıbaş ile onu korumak isteyen babası Doğan Arıbaş´a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve kızı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Başından yaralanan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Melike Arıbaş, gözyaşlarıyla Çimeli köyünde toprağa verilirken, babası ise tedavisi sonrası taburcu oldu.
Olayın ardından kaçan Muhammet Kılıç, polis tarafından yakalanıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MELİKE TEHTİD VE SANTAJA MARUZ KALMIŞ
Olayla ilgili soruşturma sürerken, davaya müdahil olmak isteyen Aksaray Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu'ndan avukat Aslıhan Girgin, yaşananlara tepki gösterdi. Melike Arıbaş'ın, daha çocuk olmasına rağmen 14 yaşında polis ve adliye yüzü gördüğünü belirten Girgin, şunları söyledi:
''Melike, henüz 15 yaşındayken katledildi. Çilesi ise 14 yaşında başladı. Nişanı atıldıktan sonra, Muhammet Kılıç nedeniyle düzenli olarak karakolda bu olayın failinden şikayetçi olduğunu öğrendik. Muhammet Kılıç, olaydan önce birçok kez uzaklaştırma almış, olayın olduğu zaman ise mevcut olarak alınmış bir uzaklaştırma kararı maalesef yok. Çok küçük yaşta bir çocuktan bahsediyoruz. Bence işin önemli kısmı burası, uzaklaştırma kararı diyoruz. Fakat 15 yaşında katledildi.14 yaşındayken ise karakol, polis, adliye yüzü görmek zorunda bırakıldı. Belki de bu yönünü ele almak daha önemli. Hepimizin çocuğu, kardeşi var. Bu çocuğun yerinin adliye, karakol değil, eğitim yuvaları olması gerekiyor. Melike'nin okula gitmesi gerekiyordu. Biz şu anda Melike'nin iyi eğitiminden konuşmamız gerekirken, eski nişanlısı tarafından öldürülmesinden bahsediyoruz. Ben çocuk gelin demek istemiyorum. Çünkü çocuk ile gelini yan yana yakıştıramıyorum ama bizim toplumumuzun bir gerçeği çocuk gelinler.''
'BİR KEZ BİLE TUTUKLANMAMIŞ' 
Girgin, saldırgan Muhammet Kılıç'ın Melike ve ailesine yönelik yaptığı tehdit, şantaj ve evlerine silahla ateş etme gibi olaylar nedeniyle bir kez bile tutuklanmadığını ifade ederek, ''Melike maalesef belki de devletten istediği desteği görmedi. Bugün 6284 sayılı yasa tam anlamıyla uygulanmış olsaydı belki de bunlar yaşanmazdı. Melike defalarca şikayet ettiğinde, belki bu fail bir kez tutuklanmış olsaydı ve yargılansaydı, belki de buna cesaret edemeyecekti'' diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-12-13 10:38:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da otomobil ile yolcu otobüsünün çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da otomobil ile yolcu otobüsünün çarpması ...
(Görüntülü) Karşı şeride geçen otomobil, otobüse çarptı, baba ve oğlu yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karşı şeride geçen otomobil, otobüse ...
Lisenin maskotu "Aslan" öğrencileri derslerde de yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Lisenin maskotu "Aslan" öğrencileri derslerde de ...
Kuzeyboru - Nilüfer Belediye 0-3
YEREL HABERLER Kuzeyboru - Nilüfer Belediye 0-3
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.