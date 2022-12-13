8 yaşındaki oğlunu boğa saldırısından kurtardı; o anlar kamerada

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da çiftçi Üçler Demirel (35), boğanın kovaladığı oğlu Ahmet'i (8) koşarak son anda kurtarıp, saldırıyı engelledi. Bu anlar, kameraya anbean yansıdı.

Olay, Ağaçören ilçesine bağlı Hüsrev köyünde meydana geldi. Çiftçi Üçler Demirel, ahırdaki büyükbaşlarını sulama için bahçeye çıkardı. Bu sırada boğalardan biri, çiftçinin oğlu Ahmet Demirel'i kovalamaya başladı. Boğayı fark eden Demirel ise koşarak oğlunu son anda kurtarıp, boğanın saldırmasını engelledi. Bu anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Üçler Demirel, "Boğayı görünce hemen koşarak önüne geçtim. Yaralanmadan oğlumu kurtarmayı başardım" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-12-13 10:49:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.