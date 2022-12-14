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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Necati Arık (20) yönetimindeki 68 ER 300 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Davut Yıldız'ın (37) kullandığı 68 ER 076 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobil de hurdaya dönerken, sürücülerden Necati Arık, yanındaki Hülya Bozlak (17), Yusuf Can Kartal (18) ile diğer sürücü Davut Yıldız ile yanındaki Hamza Yıldız (66) ve Meliha Tuna Yıldız, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Görüntü Dökümü:

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Kaza yerinde yaralılara 112 ekiplerinin müdahale etmesi

-Yaralıların ambulansa taşınması

Kaza yapan araçların görüntüsü

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Kaza yerinden detaylarDHA-Gündem Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-12-14 01:25:58



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