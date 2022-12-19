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TIR'ın aküleri, 2 ayda 2'nci kez çalındı; kaynağı keski ile bozmuşlar

DHA

TIR'ın aküleri, 2 ayda 2'nci kez çalındı; kaynağı keski ile bozmuşlar


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, park halindeki TIR'ın aküleri, 2 ay içinde 2'nci defa çalındı. TIR'ın sahibi İlhami Yıldırım, "Çalınmasın, diye kaynakla bağlantı yaptırmıştım. Keski ile kesip yine götürmüşler" dedi.
Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İlhami Yıldırım, 68 LC 827 plakalı TIR'ını gece caddeye park edip, evine gitti. Sabah aracının başına gelen Yıldırım, akülerinin çalındığını fark edip, polisi aradı. Şikayet sonrası polis ekipleri, hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
TIR'ın akülerinin 2 ay içinde 2'nci kez çalındığını belirten İlhami Yıldırım, "Gece hırsızlar, aküleri götürünce aracımın saati durmuş. 2 ay önce 2 aküm çalınmıştı. Şimdi yine 2 tane aküm çalındı. Çalınmasın, diye kaynakla bağlantı yaptırmıştım. Keski ile kesip yine götürmüşler. Önceki çalınan aküleri 5 bin liraya almıştım. Hırsızlara diyecek bir şey bulamıyorum, adamlar çalıyor. Akülerimin bulunmasını istiyorum" dedi. (DHA)    DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-12-19 13:31:27

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