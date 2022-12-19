Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, park halindeki TIR'ın aküleri, 2 ay içinde 2'nci defa çalındı. TIR'ın sahibi İlhami Yıldırım, "Çalınmasın, diye kaynakla bağlantı yaptırmıştım. Keski ile kesip yine götürmüşler" dedi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İlhami Yıldırım, 68 LC 827 plakalı TIR'ını gece caddeye park edip, evine gitti. Sabah aracının başına gelen Yıldırım, akülerinin çalındığını fark edip, polisi aradı. Şikayet sonrası polis ekipleri, hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

TIR'ın akülerinin 2 ay içinde 2'nci kez çalındığını belirten İlhami Yıldırım, "Gece hırsızlar, aküleri götürünce aracımın saati durmuş. 2 ay önce 2 aküm çalınmıştı. Şimdi yine 2 tane aküm çalındı. Çalınmasın, diye kaynakla bağlantı yaptırmıştım. Keski ile kesip yine götürmüşler. Önceki çalınan aküleri 5 bin liraya almıştım. Hırsızlara diyecek bir şey bulamıyorum, adamlar çalıyor. Akülerimin bulunmasını istiyorum" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-12-19 13:31:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.