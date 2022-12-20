Jandarmadan sokak hayvanları için el emeği yuva

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da jandarma ekipleri, kedi, köpek ve kuşlar için atık malzemelerden yuvalar yaparak su, yem ve mama bıraktı.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava, sokak hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kış şartlarında sokak ve yaban hayvanlarının beslenebilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda atık malzemelerden kedi, köpek ve kuşlar için yapılan yuvalar, yaşam alanlarına konuldu. Aynı zamanda yuvalara su, yem ve mama bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-12-20 10:51:15



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