Hastane dönüşü kaza: 1'i bebek, 4 yaralı

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAYda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada hastaneden kontrolden dönen 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi.

İshak Solak (38) yönetimindeki 01 AIZ 008 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçip takla attı. Kazada, muayeneye gittikleri hastaneden döndükleri öğrenilen sürücü İshak Solak ile araçta bulunan yakınları Saniye Telli (44), Ümmühan Erva Telli (1) ve Fatma Cingöz (51) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-12-20 20:34:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.