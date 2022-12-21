Şantiye bekçisi aç kalan tilkiyi, kedisiyle birlikte besledi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´ın Gülağaç ilçesinde şantiye bekçisi İbrahim Düzgün, aç kalıp şantiyeye gelen tilkiyi, kedisiyle birlikte besledi. Düzgün, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde İl Özel İdare'nin şantiyesinde görevli İbrahim Düzgün, akşamdan kalan yemekleri bir kaba koyup, şantiyedeki kediyi beslerken tilki geldi. Tilki, kedinin karnını doyurduğu kaba yaklaşarak beslendi. Tilki ve kedinin sırayla karnını doyurdukları anlar, Düzgün tarafından cep telefonu ile görüntüledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-12-21 10:40:12
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