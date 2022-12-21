Güvenlik kameralarından tespit edelin hırsız suçüstü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güvenlik kameralarından tespit edelin hırsız suçüstü yakalandı

DHA

Güvenlik kameralarından tespit edelin hırsız suçüstü yakalandı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da bir binanın bodrum katından bakır malzeme çalan Mücahit Güneyli (32) başka bir apartmandan çaldığı malzemelerle çıkarken polis tarafından suçüstü yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçeli Mahallesi'ndeki bin binada oturanlar, bodrum kattaki bakır malzemelerin olmadığını fark edip, güvenlik kameralarını izledi. Malzemelerin bir kişi tarafından çalındığını gören bina yetkilileri, polise haber verdi. Polis ekipleri, görüntülerden şüphelinin Mücahit Güneyli olduğunu tespit etti.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Güneyli´yi, Kılıçaslan Mahallesi 1341 Sokak'ta hırsızlık için başka bir binadan çaldığı malzemelerle çıkarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Mücahit Güneyli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-12-21 13:49:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir, AA'nın "Yılın ...
(Görüntülü) ŞANTİYE BEKÇİSİ AÇ KALAN TİLKİYİ, KEDİSİYLE BİRLİKTE BESLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞANTİYE BEKÇİSİ AÇ KALAN TİLKİYİ, ...
Şantiye bekçisi aç kalan tilkiyi, kedisiyle birlikte besledi
YEREL HABERLER Şantiye bekçisi aç kalan tilkiyi, kedisiyle birlikte ...
Aksaray'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli ...
(Görüntülü) AKSARAY - HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA 1&#039;İ BEBEK, 4 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKSARAY - HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA 1'İ ...
Aksaray'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Hastane dönüşü kaza: 1'i bebek, 4 yaralı
YEREL HABERLER Hastane dönüşü kaza: 1'i bebek, 4 yaralı
Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Aksaray'a mevsimin ilk karı yağdı
Aksaray'da jandarma ekipleri, sahipsiz hayvanlar için kulübe yaptı
YEREL HABERLER Aksaray'da jandarma ekipleri, sahipsiz hayvanlar için ...
(Görüntülü)JANDARMADAN SOKAK HAYVANLARI İÇİN EL EMEĞİ YUVA
YEREL HABERLER (Görüntülü)JANDARMADAN SOKAK HAYVANLARI İÇİN EL EMEĞİ ...
Jandarmadan sokak hayvanları için el emeği yuva
YEREL HABERLER Jandarmadan sokak hayvanları için el emeği yuva
Aksaray'da iki kız kardeş 10 metrekarelik dükkanda gözleme yapıyor
YEREL HABERLER Aksaray'da iki kız kardeş 10 metrekarelik dükkanda ...
Aksaray'da trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş toprağa verildi
YEREL HABERLER Aksaray'da trafik kazasında yaşamını yitiren uzman ...
(Görüntülü)IR&#039;IN AKÜLERİ, 2 AYDA 2&#039;NCİ KEZ ÇALINDI; KAYNAĞI KESKİ İLE BOZMUŞLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)IR'IN AKÜLERİ, 2 AYDA 2'NCİ KEZ ...
TIR'ın aküleri, 2 ayda 2'nci kez çalındı; kaynağı keski ile bozmuşlar
YEREL HABERLER TIR'ın aküleri, 2 ayda 2'nci kez çalındı; kaynağı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.