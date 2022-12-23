Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.50 sıralarında AksarayNevşehir karayolu Çiftlik Mahallesi girişinde meydana geldi. Hastaneden dönen Şammaz Yılmaz (42) yönetimindeki 06 DC 2314 plakalı hafif ticari araç, kavşakta, Emin Çimen'in (23) kullandığı 68 AE 669 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, Şammaz Yılmaz'ın aracının motoru yerinden koparak 100 metre ileriye fırladı. Kazada sürücüler Emin Çimen, Şammaz Yılmaz ve kızı Sude Yılmaz (15) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarından Sude Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-12-23 00:08:06
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