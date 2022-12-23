Aksaray'da, otomobil bagajında 2 boa yılanı ele geçirildi

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu otomobilin bagajında, yasa dışı yollarla getirilen 2 boa yılanı ele geçirildi. Sürücü A.D.'ye '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, AksarayAnkara kara yolu Çardak köyü yakınlarında meydana geldi. Jandarma ekipleri, yol kontrolünde, şüphe üzerine durdurdukları otomobilin bagajında 2 boa yılanı ele geçirdi. Otomobil sürücü A.D. hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Ülkeye yasa dışı yollarla sokulan boa yılanları ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-12-23 17:36:48
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