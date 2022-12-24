Gürültüyü duyup dışarı çıktı, kavgadan kaçan kişinin minibüsle çarpmasıyla öldü

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da evinin önünden gelen sesleri duyup dışarı çıkan Ayhan Şakar (21), kavgaya karışan Emre Bilgen'in (26), kaçmak için minibüsüyle geri manevra yaparken çarpması sonucu öldü. Kaçan Bilgen, yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi 5871 Sokak'ta meydana geldi. Emre Bilgen 68 S 0484 plakalı minibüsle, trafikte tartıştığı kimliği belirlenemeyen sürücüyü takip etti. Bir süre sonra Bilgen, durdurduğu sürücü ile tartışmaya başladı. Evinin önünde tartışanların sesini duyan tekstil işçisi Ayhan Şakar dışarı çıktı. Kavgaya karışan Emre Bilgen, kaçmak için minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada Ayhan Şakar'a çarptı. Yaralanan Şakar, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ayhan Şakar'ın yaklaşık bir hafta önce nişanlandığı öğrenildi.

Emre Bilgen, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-12-24 15:26:10



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