Gürültüyü duyup dışarı çıktı, kavgadan kaçan kişinin minibüsle çarpmasıyla öldü (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Aksaray'da evinin önünden gelen sesleri duyup dışarı çıkan Ayhan Şakar'ın, karıştığı kavgadan kaçmak isterken minibüsüyle manevra yaparken çarpıp ölümüne neden olan Emre Bilgen (26), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayhan Şakar'ın cenazesi ise Somuncu Baba Külliyesi´nde kılınan namaz sonrası Evrah Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-12-24 16:58:46



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