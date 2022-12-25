Kuzeyboru - Vakıfbank 1-3

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)- SALON: Aksaray

HAKEMLER: İbrahim Ünal, Erkan Yıldırım

KUZEYBORU: Merve Atlıer, Paskova, Sabriye Dikmen, Mitchem, Rahimova, Arelya Karasoy (Dilek Kınık)

VAKIFBANK : Derya Cebecioğlu, Egonu, Gabi, Buket Gülübay, Zehra Güneş, Kübra Akman (Aylin Acar)

SETLER: 22-25, 17-25, 25-20, 21-25

SÜRE: 95 dakika (23, 22, 27, 23)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12´inci hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, sahasında Vakıfbank´a 3-1 mağlup oldu. DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-12-25 16:35:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.