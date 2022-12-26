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Şiddet gördüğü için şikayetçi olan eşinin 3 yakınını bıçakladı; oğlu ile birlikte gözaltına alındı

DHA

Şiddet gördüğü için şikayetçi olan eşinin 3 yakınını bıçakladı; oğlu ile birlikte gözaltına alındı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da Facia Avan´ın (38) şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu kocası Hacı Mehmet Avan (39), oğluyla birlikte olayı haber alıp, polis merkezinin önüne gelen eşinin yakınlarına saldırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, Hacı Mehmet Avan ile oğlu Nutku Avan (19) gözaltına alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi´nde meydana geldi. Facia Avan, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Hacı Mehmet Avan tarafından darbedildi. Polis merkezine gidip şikayetçi olan Facia Avan, amcası Hicabi Karakaş´ı da arayarak yardım istedi. Hicabi Karakaş yanına Serkan Darılmaz ve Ecevit Akbıyık´ı da alarak polis merkezinin önüne gitti. İfadeye çağırılan Hacı Mehmet Avan ve oğlu Nutku Avan (19), polis merkezinin önünde eşinin yakınlarına bıçakla saldırdı. Kavgada Hicabi Karakaş sağ bacağından, Serkan Darılmaz (35) sol göğsü ile sırtından, Ecevit Akbıyık (47) ise sağ kulağından yaralandı.
Polis kavgaya müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serkan Darılmaz´ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Hacı Mehmet Avan ile oğlu Nutku Avan ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-12-26 16:35:40

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