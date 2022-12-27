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Tarihi caminin eğik minaresinde hareketlilik ve kayma görülmedi

DHA

Tarihi caminin eğik minaresinde hareketlilik ve kayma görülmedi


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad'ın babası I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1236 yılında yaptırılan Eğri Minare Camii´nin minaresi, 1 yıl boyunca sensörlerle incelendi. İncelemede minarenin, geçmiş yıllarda eğilmesini tamamladığı, şimdilerde herhangi bir titreşim, hareketlilik ve kayma olmadığı belirlendi.
I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan kent merkezindeki 787 yıllık caminin yanına Horasan harcıyla kırmızı tuğladan yapılan minare, eğikliğiyle dikkat çekiyor. Halk arasında Kızılminare Camii olarak da bilinen caminin Pisa Kulesi'ne de benzetilen eğik minaresinde bir hareketliliğin olup olmadığı, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü´nün çalışmasıyla incelendi.
Camiye yerleştirilen sensörlerle 1 yıl boyunca elde edilen verilerin değerlendirildiğini söyleyen Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, "Eğri Minare Camii´nin minare kısmında çalışma sürüyor. Eğri Minare şehrimizin önemli bir değeri. Minare kısmının kendiliğinden eğilip eğilmediği konusu bilimsel temeli olmadan konuşulan mevzulardandı. Fatih Sultan Mehmet Üniversitemizle birlikte yapmış olduğumuz çalışmada bütün caminin tüm noktaları bir sensör yardımıyla 1 yıl izlendi. Saniyelik titreşimler dahil olmak üzere bütün görüntü ve verileri değerlendirdik. Eğri Minare´nin eğriliğiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Geçmiş yıllarda eğilmenin tamamlandığı ve bittiğini ve bundan sonraki süreçte ise artık, bir eğilme olmayacağı ortaya çıktı. Burada deprem senaryoları da yaptık. Depremde yıkılmaması için de bir güçlendirme planlaması yaptık. Eserin yapısını bozmamak için içerden karbon örtü dediğimiz bir örtüyle yapının sağlamlaştırılması sağlanacak. Proje koruma kuruluna intikal ettirildi. 2023 yılı içerisinde çalışmalar başlayacak. Bu çalışma Türkiye´de yapılan nadir örneklerdendir. En hassas bölgeler dahi bu çalışmayla tespit edildi" dedi
'KAYMA TESPİT EDİLMEDİ'
Minarede herhangi bir kayma gözlemlenmediğini belirten Osmanlı, "İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi´nden bilimsel anlamda destek alarak, eğri minaremizi 1 yıl boyunca izledik, üzerinde herhangi bir titreşim oluyor mu veya herhangi bir deformasyon şeklinde 1 yıl boyunca takip edildi. Bu deformasyon analizlerinde herhangi bir sorun olmadığı ve minarenin herhangi bir şekilde kaymadığı tespit edildi" diye konuştu. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-12-27 11:36:38

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