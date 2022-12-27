Şiddet gördüğü için şikayetçi olan eşinin 3 yakınını bıçaklayan şüpheli ile oğlu tutuklandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Facia Avan´ın (38), olayı duyup polis merkezinin önüne gelen 3 yakınını bıçaklayan eşi Hacı Mehmet Avan (39) ile oğlu Nutku Avan (19), tutuklandı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi´nde meydana geldi. Facia Avan, ailevi nedenlerle tartıştığı eşi Hacı Mehmet Avan tarafından darbedildi. Polis merkezine gidip şikayetçi olan Facia Avan, amcası Hicabi Karakaş´ı (49) arayıp yardım istedi. Hicabi Karakaş, akrabaları Serkan Darılmaz (35) ve Ecevit Akbıyık´ı (45) yanına alarak polis merkezinin önüne gitti. İfadeye çağırılan Hacı Mehmet Avan ve oğlu Nutku Avan, polis merkezinin önünde karşılaştığı eşinin yakınlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hicabi Karakaş sağ bacağından, Serkan Darılmaz sol göğsü ile sırtından, Ecevit Akbıyık ise sağ kulağından yaralandı.
Polis kavgaya müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Karakaş ve Akbıyık, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Serkan Darılmaz'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olayın ardından Hacı Mehmet Avan ile oğlu Nutku Avan ise polis tarafından gözaltına alındı. Nutku Avan, yapılan sorgulamasında bıçağı kendisinin kullandığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-12-27 16:57:01
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