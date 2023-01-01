Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çardakcı: 29 bin jandarmamızla tedbir aldık



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- JANDARMA Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, ''Türkiye genelinde Jandarma Genel Komutanlığı olarak bu tatil sürecinde 200 bin civarında ekiplerimizle tedbirlerimizi aldık. Yılbaşı gecesinde 29 bin jandarmamızla ülke genelinde bu tedbirleri, komutanlarımız ve bakan yardımcılarımızla birlikte sahada görmek için Aksaray´a geldik'' dedi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Aksaray'da kenti Adana'ya bağlayan kara yolundaki güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasını ziyaret etti. Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Çardakcı, sürücülere çeşitli hediyeler verip, yeni yıllarını kutladı.

Çardakcı, "Türkiye´nin değişik illerinde alınmış olan bu tedbirleri yerinde gördük. Yeni yıla vatandaşlarımızın ve ülkemizin daha huzurlu girmesi adına Türkiye genelinde Jandarma Genel Komutanlığı olarak bu tatil sürecinde 200 bin civarında ekiplerimizle tedbirlerimizi aldık. Yılbaşı gecesinde 29 bin jandarmamızla ülke genelinde bu tedbirleri, komutanlarımız ve bakan yardımcılarımızla birlikte sahada görmek için Aksaray´a geldik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-01-01 01:49:50



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