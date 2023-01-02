13 yaşındaki Muharrem, basketbolla hayatına yeni bir sayfa açtı 



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- Muş'ta doğuştan bedensel engelli olan Muharrem Geyik (13), 3 ay önce tanıştığı basketbolla hayatına yeni bir sayfa açtı. 8'inci sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda 1'inci Lig ekiplerinden Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen Geyik, takımının maçı için geldiği Aksaray'da ''Basketbol sayesinde şehir şehir şehir geziyorum'' dedi.

2071 Melih Şah Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Muharrem Geyik, doğuştan bedensel engelli olduğu için evde eğitim alarak, okumaya çalışıyor. Çoğu zamanını evde geçiren Muharrem Geyik'in hayatı yaklaşık 3 ay önce tanıştığı basketbol sayesinde değişti. Yaşadıklarını anlatan Muharrem Geyik, şunları söyledi:

''Takım kaptanının eşi ve benim annem, başörtüsü alım-satımı yapıyor. Annem, kaptanımıza durumumu anlatıyor. Kaptanımız beni orada görüp kulüp başkanıyla, ziyarete geldiler. Ailemden izin alarak antrenmanlara başladım. Benim için yeni bir sayfa oldu. Bundan önce evde oturuyordum. Evde eğitim aldığım için de hiçbir sosyal hayatım yoktu ve dışarı da çıkamıyordum. Basketbol sayesinde şehir şehir şehir geziyorum. Takımız da iyi ve en küçüğü ise benim. Gelecek için takımımız benden beklentisi yüksek. Bende elimden geldiği kadar takıma yardım edeceğim".

Bugüne kadar ligdeki 3 maçta görev yaptığını hatırlatan Geyik, ''Ligde 3 maçta da görev aldım. İlk maçımda görev alınca çok heyecanlandım. Çok güzel bir duygu ve basketbol çok güzel bir spor dalı. Herkese bu sporu yapmasını tavsiye ederim. Ailemde benim her zaman destekliyor. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Şimdi ise mesleğim basketbolcu oldum, ama polislik mesleğini de seviyorum'' dedi.

'MUHARREM MİLLİ TAKIMA SEÇİLİR'

Muharrem Geyik'in basketbola başlamasına yardımcı olan takım kaptanı Özkan Bozkurt ise, ''Ailesini arayıp takımımızı anlattım. Onlara böyle bir spor olduğunu bilmiyorduk dediler. Muş gibi bir yerde karda, kışta evde oturacağına bizimle gelsin spor yapsın ve burada başarı olursa, milli takım ve okul hayatıyla, iş hayatının değişir ve kendisine de büyük bir sosyal aktive olacağını söyledik. Aile anlayışlı olup kendileri de destek verdi. Bizde kendisine spora kazandırdık. Azmi çok yüksek. Bundan 1,5 yıl sonra ben inanıyorum milli takamı dahi seçilir. ''diye konuştu. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Muharrem Geyik ´in salonda idman yaparken görüntüsü

-Takımın Aksaray maçını seyretmesi

-Takımının molalarda yanına gitmesi

-Muharrem Geyik `in açıklaması

-Takım kaptanı Özkan Bozkurt`un açıklaması

-Genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-01-02 09:37:25



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