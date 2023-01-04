Aksaray'da zincirleme kaza; aynı aileden 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da zincirleme kaza; aynı aileden 5 yaralı

DHA

Aksaray'da zincirleme kaza; aynı aileden 5 yaralı


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, AksarayKonya yolunun 45´inci kilometresinde meydana geldi.  Şükrü Filiz (58) yönetimindeki 42 PPL 448 plakalı otomobil, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle İsmet Sulukaya'nın kullandığı 54 LS 284 plakalı kamyona arkadan çarptı. Savrulan otomobil, Erdal Fırat yönetimindeki 45 AJD 574 plakalı minibüse çarparak durdu. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Şükrü Filiz ve Mehmet Filiz (73), Emine Filiz (53), Döndü Filiz (72) ile Ayşegül Bulat (46) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konya'da yaşayan Şükrü Filiz'in, ailesiyle Aksaray'da cezaevindeki oğlu H.F.'yi ziyarete gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-01-04 12:03:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Aksaray'da silahla vurulan bir kişi ölü bulundu
YEREL HABERLER Aksaray'da silahla vurulan bir kişi ölü bulundu
Öğrenci servisi şoförü, silahlı saldırıda öldürüldü
YEREL HABERLER Öğrenci servisi şoförü, silahlı saldırıda öldürüldü
Aksaray'da kuyuya düşen köpek yavrularını AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Aksaray'da kuyuya düşen köpek yavrularını AFAD ...
(Görüntülü) 13 YAŞINDAKİ MUHARREM, BASKETBOLLA HAYATINA YENİ BİR SAYFA AÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 13 YAŞINDAKİ MUHARREM, BASKETBOLLA ...
Muharrem, basketbolla hayatına yeni sayfa açtı 
YEREL HABERLER Muharrem, basketbolla hayatına yeni sayfa açtı 
13 yaşındaki Muharrem, basketbolla hayatına yeni bir sayfa açtı 
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Muharrem, basketbolla hayatına yeni bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.