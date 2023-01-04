Öldürülen öğrenci servisi şoförünün katili amcası çıktı

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, aracının yanında cesedi bulunan öğrenci servisi sürücüsü Kenan Özcan'ı (27) tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenen amcası Aşır Özcan (53), Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yakalandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Hıdırlı köyü yolunda meydana geldi. İlçede öğrenim gören ortaokul öğrencilerini, köylerdeki evlerine bırakıp, geri dönmek için yola çıkan Kenan Özcan, 68 S 2029 plakalı minibüsünün yanında kanlar içinde bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Kenan Özcan'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinde Özcan'ın tabancayla 5 kurşunla öldürüldüğü saptandı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, köy yolundaki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin Kenan Özcan'ın amcası Aşır Özcan olduğunu tespit etti. Özcan, JASAT ekiplerince Ankara'nın Pursaklar ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı. Aşır Özcan, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kenan Özcan'ın yarın toprağa verileceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-01-04 16:40:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.