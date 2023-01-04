Öldürülen öğrenci servisi şoförünün katili amcası çıktı (2)

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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TUTUKLANDI

Aksaray'da, aracının yanında cesedi bulunan öğrenci servisi sürücüsü Kenan Özcan'ı (27) tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenen amcası Aşır Özcan (53), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-01-04 21:56:28



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