30 saniyede motosiklet hırsızlığı 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 saniyede motosiklet hırsızlığı 2 tutuklama

DHA

30 saniyede motosiklet hırsızlığı 2 tutuklama


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bir binadan 30 saniyede motosikleti çalıp kaçan Ali Kartal (26) ve Ali Uçar (19) polis tarafından yakalandı. 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Paşacık Mahallesindeki bir binadan 1 motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 2 kişinin binaya girip, 30 saniyede motosikleti çalıp kaçtığını belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, kimliklerini belirlediği şüpheliler Ali Kartal ve Ali Uçar'ı yakaladı. Çalınan motosiklet de sahibine teslim edildi. Ali Kartal ve Ali Uçar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-01-05 20:55:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da bir kişi ikinci kez dolandırılmaktan güvenlik görevlisinin uyarısıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Aksaray'da bir kişi ikinci kez dolandırılmaktan ...
(Görüntülü) AKSARAY - 77 BİN LİRASINI ALAN DOLANDIRICILARA 2&#039;NCİ KEZ DOLANDIRILMAKTAN KURTULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKSARAY - 77 BİN LİRASINI ALAN ...
77 bin lirasını alan dolandırıcılara 2'nci kez dolandırılmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER 77 bin lirasını alan dolandırıcılara 2'nci kez ...
Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Mehmet Kamil Söz ile yolları ayırdı
YEREL HABERLER Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Mehmet ...
Aksaray'da kamyonetle duvar arasında sıkışan işçi öldü
YEREL HABERLER Aksaray'da kamyonetle duvar arasında sıkışan işçi ...
(Görüntülü) - AVUSTURYA&#039;DA KAZADA ÖLEN KIZ KARDEŞLER, AKSARAY&#039;DA TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) - AVUSTURYA'DA KAZADA ÖLEN KIZ ...
Kamyonetle duvar arasında sıkışan Samet, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonetle duvar arasında sıkışan Samet, hayatını ...
Aksaray'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da amcası tarafından öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Aksaray'da amcası tarafından öldürülen kişinin ...
Avusturya'daki kazada ölen kız kardeşler, Aksaray'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Avusturya'daki kazada ölen kız kardeşler, Aksaray'da ...
Avusturya'da trafik kazasında hayatını kaybeden kız kardeşlerin cenazeleri Aksaray'da defnedildi
YEREL HABERLER Avusturya'da trafik kazasında hayatını kaybeden kız ...
Aksaray'da engelli öğrenciler ile öğretmenleri jandarmayı ziyaret etti
YEREL HABERLER Aksaray'da engelli öğrenciler ile öğretmenleri ...
GÜNCELLEME - Aksaray'da yeğenini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Aksaray'da yeğenini öldürdüğü öne ...
Öldürülen öğrenci servisi şoförünün katili amcası çıktı (2)
YEREL HABERLER Öldürülen öğrenci servisi şoförünün katili amcası ...
Aksaray'da yeğenini öldürdüğü öne sürülen zanlı Ankara'da yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray'da yeğenini öldürdüğü öne sürülen zanlı ...
Öldürülen öğrenci servisi şoförünün katili amcası çıktı
YEREL HABERLER Öldürülen öğrenci servisi şoförünün katili amcası ...
Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
(Görüntülü) AKSARAY&#039;DA ZİNCİRLEME &#039;SİS&#039; KAZASI, 5 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKSARAY'DA ZİNCİRLEME ...
Aksaray'da zincirleme kaza; aynı aileden 5 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da zincirleme kaza; aynı aileden 5 yaralı
Aksaray'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Aksaray'da silahla vurulan bir kişi ölü bulundu
YEREL HABERLER Aksaray'da silahla vurulan bir kişi ölü bulundu
Öğrenci servisi şoförü, silahlı saldırıda öldürüldü
YEREL HABERLER Öğrenci servisi şoförü, silahlı saldırıda öldürüldü
Aksaray'da kuyuya düşen köpek yavrularını AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Aksaray'da kuyuya düşen köpek yavrularını AFAD ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.