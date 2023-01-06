Kuzeyboru'da Mehmet Nuri Bedestenlioğlu dönemi başladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)- Misli.com Sultanlar Ligi'nin Aksaray ekibi Kuzeyboru'da ikinci yarı öncesinde başantrenörlük görevine Mehmet Nuri Bedestenlioğlu getirildi.

Başantrenör Mehmet Kamil Söz ve yardımcıları ile karşılıklı anlaşarak yolları ayıran Kuzeyboru, başantrenörlük görevine Mehmet Nuri Bedestenlioğlu'nu getirdi. Bedestenlioğlu'nun kariyerinde 1 Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve 3 lig üçüncülüğü, Challenge Cup (Kadınlar) da 2 kez üçüncülüğü, Türkiye Kupası´nda şampiyonluğu, Voleybol Kadınlar 1. Lig´de 2 kez şampiyonluk ve Balkan Kupası şampiyonluğu bulunuyor. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-01-06 12:11:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.