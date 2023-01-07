Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, bir akaryakıt istasyonunda yakıt doldurulurken alev alan otomobil, çalışanlar tarafından söndürüldü. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, perşembe günü saat 20.00 sıralarında Şamlı Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı´nda meydana geldi. Mahmut Ö.´nün akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra çalıştırmak istediği 06 HA 1536 plakalı otomobili, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden istasyon çalışanı Mustafa Sarıkaya sürücüyü uyardı. Mahmut Ö. ve yanındaki arkadaşı panikle otomobili terk etti. Yangın akaryakıt istasyonu çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü. Olay, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-01-07 11:31:37
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