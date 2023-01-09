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AKSARAY´da otomobil, karşı şeride geçip motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 4262 sokakta meydana geldi. Cengizhan Dağ (35) yönetimindeki 07 A0C 081 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek , Afganistan uyruklu Serajuddın Saeeodı (19) idaresindeki 68 AAK 252 plakalı motosikletle çarpıştı. Savrulun otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücüler Cengizhan Dağ ile Serajuddın Saeeodı yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı 2 sürücü , ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Serajuddın Saeeodı´in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA) Görüntü Dökümü

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Kazada elektik direğine çarpan aracın görüntüsü

Motosikletin görüntüsü

Polis ekiplerinin kaza yerinde incelemesi

-Kaza yerinden genel detaylar HaberKamera Erkan ALTUNTAŞ-AKSARAY, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ-AKSARAY, (DHA)

2023-01-08 23:54:02



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