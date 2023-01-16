Trafik kazası sonrası başladığı basketbolla hayatı değişti



Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Aksaray'da 30 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kalan ve gördüğü tedavinin ardından koltuk değneğiyle yaşamını sürdüren fayans ustası Kenan Yeşil (40), tanıştığı basketbolla hayata tutundu. 1'inci Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen Yeşil, "2012 yılında yaptığım bir trafik kazası sonrası belimin kırılmasıyla ben de bir engelli oldum. Basketbolla tanışmamdan sonra halkın içine karıştım ve Türkiye´nin birçok şehrine gittim. Şu anda istediğim yere gidip geliyorum ve mutlu bir hayatım var. Engelli birisinin sağlam insanların yanında mutlu olması gerçekten çok zor. Ben buraya gelince herkes engelli olduğu için güzel bir ortam var" dedi.

3 çocuk babası Kenan Yeşil, 2012 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası adeta hayatı karardı. İlk etapta yatağa mahkum olan Yeşil, gördüğü fizik tedavilerinin ardından tekrar koltuk değnekleri sayesiyle yürümeye başladı.

"BURASI PSİKOLOJİK TEDAVİ MERKEZİ GİBİ"

Malulen emekli olan ve o süreçte tedavi dışında evden dışarı çıkmayan Yeşil, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Eşim Zeynep, her zaman arkamda durdu. Birçok kez fizik tedaviye gittim. İlk önceleri yatalak gibiydim. Fizik tedaviyle, çabalayarak bu hale geldim. Şükür yürümeyi başardım. 2,5 yıl evden hiç çıkamadım. Psikolojik olarak çökmüştüm. Bir gün köyden Aksaray´a gelmiştim. Engelliler derneğinin önünden geçerken basketbol takımından Dursun abi beni görmüş. Arkamdan seslendi ve orada tanıştık. Bana takımı ve basketbolu anlattı. Kendi arabasıyla gelip beni köyden aldı ve yaklaşık 2 yıl basketbola antrenmanlarına getirip götürdü. Ben de basketbola alıştım ve bir daha da bırakamadım .7-8 yıldır takımda oynuyorum. Futbola meraklıydım ve koyu bir Beşiktaş taraftarıydım. Önceden basketbol ilgimi çekmiyordu. Şimdi ise tekerlekli basketbol benim için Beşiktaş kadar önemli. Hem oynamasını hem de izlemesini seviyorum. Sevmesem bu sporu yapamam. Ben köyden 3-4 gün antrenmana geliyorum. Spora tüm engelliler gelmeli. Özellikle gençlerimiz mutlaka spor yapmalı. Çünkü milli takıma kadar giden arkadaşlarımız var. Burası bir psikolojik tedavi merkezi gibi insanı rahatlatıyor."

DURU: YOLDA TANIŞTIĞIMIZ KENAN, TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Takım kaptanı Dursun Duru ise açıklamasında, "Belediyenin engelli koordinasyon merkezi önünden geçerken baktım elinde koltuk değnekleriyle yürüyen Kenan´ın peşinden koştum. Belediyenin takımı olduğu olduğunu ve bize katılması istedim. Kendisi ise spora yabancı ve 2 yıldır engelli olduğunu söyledi. O gün takım arkadaşlarımızla tanıştırdım. 2 yıl boyunca da Sevinçli Köyünden idmanlara getirip, götürdüm. Bu iş gönül işi. Kenan spora başladı ve hayatı tamamen değişti. Topluma kazandırdığım içinde çok mutluyum. Basketbol uzun süreç isteyen bir spor dalı. Kenan bizim vazgeçilmez ve tamımın neşe kaynağı sporcularından birisi oldu" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kenan Yeşil `in salona gelişi ve idman yaparken görüntüsü

Arkadaşları ile basket atarken görüntüsü

Maç yaparlarken görüntüleri

Kenan Yeşil´in açıklaması

Takım kaptanı Dursun Duru´nun açıklaması

Genel detaylar DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-01-16 10:06:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.