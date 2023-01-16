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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazası sonrası basketbol ile hayata sarıldı

DHA

Trafik kazası sonrası basketbol ile hayata sarıldı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)-AKSARAY'da trafik kazası sonrası yatağa bağımlı olup, fizik tedavilerle ayağa kalkıan ve koltuk değnekleri ile yürümeye başlayan Kenan Yeşil (40), tanıştığı basketbolla hayata tutundu. 68 Aksaray Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen Yeşil, "3-4 gün köyden antrenmana geliyorum. Spora tüm engelliler gelmeli. Burası bir psikolojik tedavi merkezi gibi, insanı rahatlatıyor" dedi.
Fayans ustası, 3 çocuk babası Kenan Yeşil, 2012'de geçirdiği trafik kazasının ardından yatağa bağımlı hale geldi. Kazada beli kırılan ve uzun süre fizik tedavi gören Yeşil, zamanla ayağa kalkıp, koltuk değnekleri ile yürüdü. Bu zor süreçte spora da başlayan Yeşil, tanıştığı basketbol ile ikinci kez hayata tutundu. 1'inci Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen Yeşil, malulen emekli olduğunu söyledi.
'2,5 YIL EVDEN HİÇ ÇIKMADIM'
Eşi Zeynep'in her zaman arkasında durduğunu, birçok kez fizik tedaviye gittiğini belirten Yeşil, "İlk önceleri yatalak gibiydim. Fizik tedavi ile çabalayarak, bu hale geldim. Şükür yürümeyi başardım. 2,5 yıl evden hiç çıkamadım. Psikolojik olarak çökmüştüm. Bir gün köyden Aksaray'a gelmiştim. Engelliler Derneği'nin önünden geçtiğim sırada, basketbol takımından Dursun ağabey beni görmüş, arkamdan seslendi, tanıştık. Bana takımı ve basketbolu anlattı. Kendi arabasıyla gelip, beni köyden aldı, 2 yıl basketbol antrenmanlarına getirip, götürdü. Basketbola alıştım, bir daha da bırakamadım. 7-8 yıldır takımda oynuyorum" dedi.
'3-4 GÜN KÖYDEN ANTRENMANA GELİYORUM'
Eskiden basketbolun ilgisini çekmediğini, şimdiyse vazgeçilmezi olduğunu anlatan Yeşil, "Hem oynamasını hem de izlemesini seviyorum. Sevmesem, bu sporu yapamam. 3-4 gün köyden antrenmana geliyorum. Spora tüm engelliler gelmeli. Özellikle gençlerimiz mutlaka spor yapmalı. Çünkü milli takıma kadar giden arkadaşlarımız var. Burası bir psikolojik tedavi merkezi gibi, insanı rahatlatıyor. Basketbol ile tanıştıktan sonra halkın içine karıştım ve Türkiye'nin birçok şehrine gittim. Şu anda istediğim yere gidip, geliyorum ve mutluyum. Engelli birisinin sağlam insanların yanında mutlu olması gerçekten çok zor" diye konuştu.
'BU İŞ, GÖNÜL İŞİ'
Takım kaptanı Dursun Duru ise şunları söyledi:
"Belediyenin Engelli Koordinasyon Merkezi önünden koltuk değnekleri ile yürüyen Kenan'ın peşinden koştum. Belediyenin takımı olduğu olduğunu ve bize katılmasını istedim. Sporu bilmediğini ve 2 yıldır engelli olduğunu söyledi. O gün takım arkadaşlarımızla tanıştırdım. 2 yıl boyunca da Sevinçli köyünden idmanlara getirip, götürdüm. Bu iş, gönül işi. Kenan spora başladı ve hayatı tamamen değişti. Topluma kazandırdığım için de çok mutluyum. Basketbol, uzun süreç isteyen bir spor dalı. Kenan bizim vazgeçilmez ve takımın neşe kaynağı sporcularından birisi oldu" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-01-16 10:54:08

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