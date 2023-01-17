Marketten hırsızlık yaptı, fark eden kasiyere satır gösterdi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)-AKSARAY´da cerrahi maskeyle girdiği markette elbise çalıp kasiyeri satırla tehdit eden Hünkar Yörenç (26) yakalandı. Saklandığı evde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Yörenç'in hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 8 Ocak'ta Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Mağaza çalışanları cerrahi maske takan bir kişinin, raftan bere alıp başına taktığını ve boş çantanın içinden satır çıkartarak, çantasına raftaki kazakları koyarak çaldığını anlık izlediği güvenlik kameralarından tespit etti. Mağazanın kasa bölümündeki kasiyer, şüpheliden aldığı ürünlerin parasını ödemesini veya bırakmasını istedi. Şüpheli ise mağaza kapısını yönelerek getirdiği satırı kasiyere göstererek tehdit etti. Kasiyer ve müşteriler satırı görünce kaçarken, maskeli şüpheli ise çaldığı ürünlerle kaçtı. Mağaza çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüphelinin kaçtığı güzergahta 56 saat güvenlik kamera kaydı inceleyen polis ekipleri şüphelinin Hünkar Yörenç olduğunu tespit etti. Şüpheli 13 Ocak'ta saklandığı evinde gözaltına alındı. Yörenç, sevk edildiği mahkemece yağma suçundun tutuklanarak ceza evine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-01-17 13:27:06
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