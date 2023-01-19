Kaçak getirdiği hamster ve pitonu satmaya çalışırken yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği hamster ile pitonu 4 bin 500 TL'ye satmak isterken yakalanan A.Ü. (25), gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ankara'da yaşayan A.Ü.'yü, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği hamster ile pitonu Aksaray'da satmak için 4 bin 500 TL'ye pazarlık yaparken yakalandı. Otomobilin bagajında yapılan aramada, 'python pinstripe morp' cinsi piton ile golden hamster bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince el koyulan piton yılanı ile hamster, Konya Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Gözaltına alınan A.Ü. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-01-19 10:58:14
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