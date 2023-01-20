Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)-

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla

KUZEYBORU: Arelya Karasoy, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Paskova, Rahimova, Sabriye Dikmen (Dilek Kınık, Klimets, Merve Atlıer, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Arelya Karasoy, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Paskova, Rahimova, Sabriye Dikmen (Dilek Kınık, Klimets, Merve Atlıer, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar)

SETLER: 21-25, 21-25, 25-21, 20-25

SÜRE: 120 dakika (29, 33, 29, 29)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15´inci hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor´a 3-1 mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-01-20 16:44:41



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