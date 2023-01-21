Kazada ölen anne- baba ve 27 günlük bebekleri toprağa verildi



Erkan ALTUNTAŞHilmi YOL/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Ali Osman Gezginç (33), eşi Nazmiye Gezginç (32) ve 27 günlük bebekleri Elif Yüsra, yan yana toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan oğulları Mehmet Gezginç'in ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Eskil ilçesi ile Eşmekaya beldesi arasında meydana geldi. Eşmekaya'dan Eskil ilçesine hastaneye giden Ali Osman Gezginç yönetimindeki 42 DDN 36 plakalı otomobil, Mahmut Batur'un (34) kullandığı 42 ACN 64 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, otomobilin sürücüsü Ali Osman Gezginç ile eşi Nazmiye Gezginç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin 27 günlük bebekleri Elif Yüsra ile oğulları Mehmet Gezginç ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif Yüsra bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Gezginç´in ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazadan sonra gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mahmut Batur'un, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Kazada ailesini kaybeden Mehmet'in, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

HASTANEYE GİDİYORLARMIŞ

Eşmekaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Güneş, "Beldemizde meydana gelen kazada Ali Osman, eşi Nazmiye ile çocukları Elif vefat etti. Kaza Ali Osman´ın Eskil ilçesine giderken kamyona arkadan çarpması sonucu gerçekleşiyor. Olay yerinde karı-koca vefat ediyor. Oğlu Mehmet ile ailenin yeni doğan bebeği hastaneye kaldırılıyor. Bebek hastanede vefat ediyor. Oğulları da yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Ali Osman, dün babası Mehmet Gezginç´ten hastaneye gitmek için otomobilini almış. Kendisinin başı, eşinin de dişinin ağrısı için Eskil Devlet Hastanesi'ne giderken kaza yapıyorlar" dedi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Amca İbrahim Gezginç, kucağına aldığı 27 günlük yeğeni Elif Yüsra Gezginç'i Esmekaya beldesine cenaze için götürdü. Cenazeye Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da katıldı. Belde mezarlığında kılınan namaz sonrası Nazmiye, eşi Ali Osman ile 27 günlük bebekleri Elif Yüsra Gezginç, yan yana toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray / Eskil Erkan ALTUNTAŞ Hilmi Yol

2023-01-21 16:25:36



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