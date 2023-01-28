Kuzeyboru - Türk Hava Yoları :1-3

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)- SALON: Aksaray

HAKEMLER: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

KUZEYBORU: Arelya Karasoy, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Paskova, Klimets, Merve Atlıer (Dilek Kınık, Polina Rahimova, Nursevil Aydınlar)

TÜRK HAVA YOLARI : Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Maglio, Polen Ünver, Orthmann (Melis Yılmaz, Şeyma, Ada, Sude)

SETLER: 13-25, 23-25, 25-20, 22-25

SÜRE: 114 dakika (24, 28, 27, 35)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16´ncı hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, sahasında Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-01-28 17:00:52



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