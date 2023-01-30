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(ÖZEL) Sosyal medyadan öğrendiği boccede, milli takım sporcusu oldu

DHA

(ÖZEL) Sosyal medyadan öğrendiği boccede, milli takım sporcusu oldu


Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)Kas erimesi hastası Öner Bozbıyık'ın (36), 8 yıl önce sosyal medyada görüp, araştırdıktan sonra başladığı bocce sporuyla hayatı değişti. 2018'de milli takıma katılan Bozbıyık, "2015 yılında sosyal medyada bocce sporunu görüp, merak ederek araştırdım ardından bu spora başladım. O dönem köyde oturuyordum ve sürekli spor için merkeze gidip geliyordum. Spora başlayınca biraz cesaretlendim ve o yıl kendimi denemek için Engelliler Kamu Personel Seçme Sınavı'na girdim. 81 puan alıp, bir okula memur olarak atandım. 2018 yılında da bocce milli takım seçmelerini kazanıp, milli takıma katıldım" dedi.  
Kayseri'nin Sarız ilçesi Karayurt Mahallesi'nde oturan Öner Bozbıyık, 6 yaşında yakalandığı kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Bozbıyık, 2015 yılında sosyal medyada demir bilyelerle oynanan bocce sporunu gördü. Meraklanıp bocce sporunu araştıran Bozbıyık, daha sonra bu spora başladı. Başarılı olduğunu görünce özgüveni artan ve Engelliler Kamu Personeli Seçme Sınavı giren Bozbıyık, o yıl Yalçın Delikan Ortaokulu'nda memur olarak atandı.
"SPORA BAŞLAYINCA CESARETLENDİM"
2018 yılında Bocce Milli Takımı'na seçildi. Milli takımla birlikte Aksaray'da yapılan kampa katılan Bozbıyık, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"2015 yılında sosyal medyada bocce sporunu görüp, merak edip araştırdım, ardından bu spora başladım. O dönem köyde oturuyordum ve  sürekli spor için merkeze gidip geliyordum. Spora başlayınca biraz cesaretlendim ve o yıl kendimi denemek için Engelliler Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdim. 81 puan alıp, bir okula memur olarak atandım. Memur olanca merkeze taşındım. Memurluk, ekonomik özgürlüğümü kazanmama sebep oldu. Bocce malzeme olarak pahalı bir spor dalı. Hedeflerim yüksek olduğu için topumu ve rampamı kendim aldım. 2018 yılında İzmir'deki seçmelere katılıp milli takıma seçildim. Aynı yıl takım arkadaşımla beraber İtalya'da Türkiye adına ilk kez bir bronz madalya alarak Avrupa 3'üncüsü olduk."
"HEDEFİMİZ 2024 YILINDA PARİS PARALİMPİK OYUNLARINDA ALTIN MADALYA KAZANMAK"
2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedeflediklerini belirten Bozbıyık, "Hedefimiz ay yıldızlı bayrağı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz. 2022 yılında Hollanda, Polonya ve İtalya'da bocce turnuvalarına katıldık. Hollanda'da çiftlerde 4'üncü olduk. Altın madalyayı ise az farkla kaybettik. Paralimpik şampiyonunu yenmemize rağmen madalyayı kaçırdık. Polonya'da yarı finale kadar çıktım, ama maalesef kaybettim. Çiftlerde ise ülkemize ilk kez dünya ikinciliğini yaşattık. İtalya ise tabiri caiz ise Şampiyonlar Ligi gibiydi. Orada takım arkadaşımla birlikte dünya ikinciliğini kazandık. Şimdiki hedefimiz ise 2024 yılında Paris paralimpik oyunlarında altın madalya kazanmak" ifadelerini kullandı. 
BOCCE MİLLİ TAKIMI ANTRENÖRÜ BOSTAN: HIRVATISTAN'DA YAPILACAK ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORUZ
Bocce Milli Takımı antrenörü Gamze Ekinci Bostan ise "Mart ayının sonunda Hırvatistan'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyoruz. Bu yıl ise yurt dışındaki 6 maça gitmeyi hedefliyoruz. Şampiyonalarda başarı elde edip, olimpiyatlara puanlar topluyoruz. Sporcularımız gittiğimiz maçlarda başarı elde ettiler ve umutluyuz. Tekrar başarabiliriz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Bocce milli takımın idmanından görüntüler
Annesi Ayşe Bozbıyık'ın oğluna idmanlarda destek vermesi 
Öner Bozbıyık'ın atış yaparken görüntüsü
Öner Bozbıyık'ın açıklamaları
Bocce Milli Takım Antrenörü Gamze Ekinci'nin açıklamaları
Genel detaylar DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-01-30 10:16:53

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