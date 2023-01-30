Bocceyi sosyal medyadan öğrendi, milli sporcu oldu



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- KAS kas erimesi hastası Öner Bozbıyık'ın (36), 8 yıl önce sosyal medyada görüp, araştırdıktan sonra başladığı bocce sporuyla hayatı değişti. 2018'de milli takıma seçilen Bozbıyık, ''2015'te sosyal medyada bocce sporunu görüp, merak ederek araştırdım ve başladım. O dönem köyde oturuyor ve sürekli spor için merkeze gidip geliyordum. Spora başlayınca biraz cesaretlendim ve o yıl Engelliler Kamu Personel Seçme Sınavı'na kendimi denemek için girdim. 81 puan alıp, bir okula memur olarak atandım. 2018'de de bocce milli takım seçmelerini kazanıp, milli takıma katıldım" dedi.

Kayseri'nin Sarız ilçesi Karayurt Mahallesi'nde oturan Öner Bozbıyık, 6 yaşında yakalandığı kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Bozbıyık, 2015'te sosyal medyada demir bilyelerle oynanan 'bocce' sporunu gördü. Meraklanıp, araştıran Bozbıyık, daha sonra bu spora başladı. Başarılı olduğunu görünce özgüveni artan ve Engelliler Kamu Personeli Seçme Sınavı giren Bozbıyık, o yıl Kayseri'deki Yalçın Delikan Ortaokulu'nda memur olarak atandı.

SPORA BAŞLAYINCA CESARETLENDİM

2018 yılında 'bocce' milli takımına seçilen, Milli takımla birlikte Aksaray'da yapılan kampa katılan Bozbıyık, yaşadıklarını şöyle anlattı:

''2015 yılında sosyal medyada 'bocce' sporunu görüp, merak edip araştırdım, ardından bu spora başladım. O dönem köyde oturuyordum ve sürekli spor için merkeze gidip geliyordum. Spora başlayınca biraz cesaretlendim ve o yıl Engelliler Kamu Personeli Seçme Sınavı'na kendimi denemek için girdim. 81 puan alıp, bir okula memur olarak atandım. Memur olanca merkeze taşındım. Memurluk, ekonomik özgürlüğümü kazanmama sebep oldu. Bocce malzeme olarak pahalı bir spor dalı. Hedeflerim yüksek olduğu için topumu ve rampamı kendim aldım. 2018 yılında İzmir'deki seçmelere katılıp milli takıma katıldım. Aynı yıl takım arkadaşımla beraber İtalya´da Türkiye adına ilk kez bir bronz madalya alarak Avrupa 3´üncüsü olduk.''

ŞİMDİKİ HEDEF 2024 PARİS PARALİMPİK OYUNLARINDA ALTIN MADALYA

Bozbıyık, ''Hedefimiz ay yıldızlı bayrağı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz. 2022 yılında Hollanda, Polonya ve İtalya´da bocce turnuvalarına katıldık. Hollanda´da çiftlerde 4´üncü olduk. Altın madalyayı ise az farkla kaybettik. Paralimpik şampiyonunu da, orada yenmemize rağmen madalyayı kaçırdık. Polonya´da yarı finale kadar çıktım ama maalesef kaybettim. Çiftlerde ise ülkemize ilk kez dünya 2´nciliğini yaşattık. İtalya ise tabiri caiz ise şampiyonlar ligi gibiydi. Orada takım arkadaşımla birlikte dünya ikinciliğini kazandık. Şimdiki hedefimiz ise 2024 yılında Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak " dedi.

'HIRVATiSTAN'DA YAPALACAK ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORUZ'

Bocce Milli Takımı antrenörü Gamze Ekinci Bostan ise ,"Mart ayının sonunda Hırvatistan'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyoruz. Bu yıl ise yurt dışındaki 6 maça gitmeyi hedefliyoruz. Şampiyonalarda başarı elde edip, olimpiyatlara puanlar topluyoruz. Sporcularımız gittiğimiz maçlarda başarı elde ettiler ve umutluyuz. Tekrar başarabiliriz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-01-30 10:39:17



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