Isınmak için yaktıkları ateşe tiner döken işçi yaralandı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)AKSARAY Cezaevi şantiyesinde çalışan işçilerin ısınmak için tenekede yaktıkları ateşe tiner dökülünce parlama oldu. Tineri döken el, yüz ve ayağında yanıklar oluşan işçi Ömer Kaya (45) hastaneye götürüldü. .

Olay, saat 10.00 sıralarında Aksaray Konya kara yolu üzerinde bulunan Aksaray Cezaevi şantiyesinde meydana geldi. Cezaevinde kaynak işi yapan işçilerin, ısınmak için tenekede yaktıkları ateşe tiner dökülünce parlama oldu. Tineri döken işçi Ömer Kaya´nın el, yüz ve ayağında yanıklar oluştu. Arkadaşlarının müdahale ettiği Kaya, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-01-31 15:16:40



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